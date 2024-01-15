Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi. Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, kullandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 51 puana yükseldi. Kayserispor 29 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'DA 4 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.
Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.
7 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.
Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.
BOEY 2 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Fransız futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında sarı kart cezası, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan da müsabakada yedekler arasında görev bekledi.
TETE 4 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'yi görevlendirdi.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Tete, 4 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli akın Galatasaray'dan geldi. Mertens ve Halil'in hazırladığı pozisyon sonrası ceza sahasında topla buluşan Tete'nin vuruşu dışarıya gitti.
MERTENS DIŞARIYA ATTI!
Galatasaray, 17. dakikada bir kez daha etkili oldu. Barış Alper'in pasıyla ceza sahasına giren Mertens'in müsait durumdaki vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, 26. dakikada Victor Nelsson ile golü buldu. Bu dakikada Mertens'in köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşu Attamah'a da çarparak ağlara gitti.
GALATASARAY ATTI, İPTAL OLDU
Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu.
Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi.
Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.
Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı.
OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ
Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları bu karara tepki gösterdi. Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.
KAYSERİSPOR PENALTI KAZANDI!
Kayserispor, Galatasaray karşısında 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Bu dakikada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan sekti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
MUSLERA PENALTIYI KURTARDI
Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.
Galatasaray, Kayserispor karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI
Kayserispor, 49. dakikada gole çok yaklaştı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gökhan Sazdağı'nın vuruşunu Muslera iki hamlede kurtardı.
TORRREIRA'DAN BÜYÜK HATA, 1-1!
Galatasaray, ikinci yarının ilk bölümünde kendi yarı sahasında yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti. 58. dakikada Lucas Torreira, geri pasında Sacha Boey'u düşündü, bu top Boa Morte'ye gitti. Boa Morte, bu pozisyonda kaleci Muslera ile karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki futbolcunun vuruşunda Muslera'nın çabasına rağmen top ağlara gitti.
OKAN BURUK'UN HAMLELERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele ve Halil Dervişoğlu oyundan çıktı. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu değişiklik sonrası maça sol bekte başlayan Barış Alper Yılmaz, santrfor mevkisine geçti.
TETE ISLIKLANDI!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, 76. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu dakikada Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna girdi.
Genoa'dan Galatasaray'a geri dönen Berkan Kutlu, bu dakikada oyuna dahil olan isimlerden biri oldu. Berkan, Torreira yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 85. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararı verdi.
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar bu pozisyonda penaltı kazandı.
MERTENS PENALTIDA HATA YAPMADI
Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Mertens, 86. dakikada topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.
41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi. Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, kullandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 51 puana yükseldi. Kayserispor 29 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'DA 4 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.
Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.
7 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.
Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.
BOEY 2 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Fransız futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında sarı kart cezası, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan da müsabakada yedekler arasında görev bekledi.
TETE 4 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'yi görevlendirdi.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Tete, 4 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli akın Galatasaray'dan geldi. Mertens ve Halil'in hazırladığı pozisyon sonrası ceza sahasında topla buluşan Tete'nin vuruşu dışarıya gitti.
MERTENS DIŞARIYA ATTI!
Galatasaray, 17. dakikada bir kez daha etkili oldu. Barış Alper'in pasıyla ceza sahasına giren Mertens'in müsait durumdaki vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, 26. dakikada Victor Nelsson ile golü buldu. Bu dakikada Mertens'in köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşu Attamah'a da çarparak ağlara gitti.
GALATASARAY ATTI, İPTAL OLDU
Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu.
Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi.
Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.
Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı.
OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ
Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları bu karara tepki gösterdi. Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.
KAYSERİSPOR PENALTI KAZANDI!
Kayserispor, Galatasaray karşısında 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Bu dakikada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan sekti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
MUSLERA PENALTIYI KURTARDI
Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.
Galatasaray, Kayserispor karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI
Kayserispor, 49. dakikada gole çok yaklaştı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gökhan Sazdağı'nın vuruşunu Muslera iki hamlede kurtardı.
TORRREIRA'DAN BÜYÜK HATA, 1-1!
Galatasaray, ikinci yarının ilk bölümünde kendi yarı sahasında yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti. 58. dakikada Lucas Torreira, geri pasında Sacha Boey'u düşündü, bu top Boa Morte'ye gitti. Boa Morte, bu pozisyonda kaleci Muslera ile karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki futbolcunun vuruşunda Muslera'nın çabasına rağmen top ağlara gitti.
OKAN BURUK'UN HAMLELERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele ve Halil Dervişoğlu oyundan çıktı. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu değişiklik sonrası maça sol bekte başlayan Barış Alper Yılmaz, santrfor mevkisine geçti.
TETE ISLIKLANDI!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, 76. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu dakikada Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna girdi.
Genoa'dan Galatasaray'a geri dönen Berkan Kutlu, bu dakikada oyuna dahil olan isimlerden biri oldu. Berkan, Torreira yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 85. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararı verdi.
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar bu pozisyonda penaltı kazandı.
MERTENS PENALTIDA HATA YAPMADI
Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Mertens, 86. dakikada topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.
41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)