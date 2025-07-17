Galatasaray, 25. şampiyonluğu Kalamış'ta kutladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini söyledi.





Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirdiği 25. şampiyonluk kutlamasında üyelere hitap etti.





Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaştıklarını aktaran Özbek, "Bu gece 25. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da başarılı olduk. Bu güzel zaferi bize hediye eden teknik kadroma, oyuncularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden her taraftan duyulacak kuvvetli bir alkış istiyorum." dedi.

Üyelerin alkışları üzerine yan tarafta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ni gösteren Özbek, "Daha kuvvetli. Ses gitmiyor öteki tarafa." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından üyelerin coşkusu ve alkışı yükseldi.





Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bana bu güzel sevinci, böyle bir mekanda tarif et deseler tarif edemem. Sizlerle birlikte burada olmaktan, bu mekanda şampiyonluk kutlamaktan dolayı çok gururluyum." diye konuştu.





Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Son üç senedir şampiyon oluyoruz ama bu sezonki çok değerliydi ve zor bir şampiyonluk aldık. Futbol, sahada 11'e 11 oynanıyor. Ancak geçen sezonki futbol maceramız 11'e 11 oyun değildi. Sahanın dışına çıkmıştı. Saha dışında mücadele etmemiz gereken çok büyük engeller vardı. Bu engellerin üstesinden geldik." şeklinde görüş belirtti.





- "Galatasaray'ın finansal yapısı tarihinde olmadığı kadar kuvvetli"





Dursun Özbek, finansal durumları ve tesisleşmeye değinerek, şunları kaydetti:





"Sizlerin desteğiyle başarıdan başarıya koşmamız çok kolay oldu. Biz bir spor kulübüyüz. Sportif anlamda başarılı olmak en büyük hakkımız ancak yönetimimizin başka bir misyonu daha var. Finansal açıdan sağlam bir temelimiz olmazsa sürdürülebilir bir başarıyı yakalamamız mümkün değil. Bugün Galatasaray'ın finansal yapısı tarihinde olmadığı kadar kuvvetli. Sadece finansal yapı yetmiyor. Tesislerimizin de güncel olması lazım. Bu konuda da büyük bir atak içindeyiz."





- "Kenetlendiğimiz zaman başarı çok kolay geliyor"





Başkan Dursun Özbek, camiadaki birlik ve beraberliğin sürmesini istedi.





Başarılarında sevgi ikliminin etkili olduğunu aktaran Özbek, "2022'de geldiğimizden beri sevgi iklimi mottosu üzerinde durdum. Birbirimizi sevdiğimiz, kenetlendiğimiz zaman başarı çok kolay geliyor. O kadar kıskanılan bir kulüp haline geldik ki rakiplerimizin konuşmalarında hep bizden söz ediyorlar, bizim bu hale nasıl geldiğimizi sorguluyorlar. Önümüzdeki yıllarda da aynı birlikteliği ve beraberliği sürdürelim. Galatasaray'ı seviyorsak, başarı istiyorsak buna mecburuz. Önümüzdeki sene 26. şampiyonluğu kutlamak için yine burada olalım. Birbirimizi sevelim ve sevgi ikliminden hiç kopmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.





- Metin Öztürk: "Şampiyonluklarımız bir gelenek oldu"





Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, futbolda üst üste 3 kez mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Bu bir gelenek oldu." dedi.





Öztürk, "Dursun başkanımızla yola çıktığımızda, 'Bayrakları hazırlayın.' demiştik. Başkanımız yıllar önce, 'Onlar dördüncü yıldızı görmeden biz beşinci yıldızı alacağız.' demişti. Şimdi altıncı yıldızın altlığı hazırlanıyor. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te ise 25. şampiyonluğu kazandık. Bu bir gelenek oldu. Herhalde başkanımın liderliğinde 2026'da 26, 2027'de 27, 2028'de 28. şampiyonluk gelecek." değerlendirmesinde bulundu.





Tesisleşme projelerinde aktif rol alan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ise, "Başkanımızın vizyonuyla, onun liderliğinde projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bütün yöneticilerimizin emeği var. Başkanımın inandığı şeylere katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Galatasaray Spor Kulübüne layık tesisler yapabilmişizdir." diye konuştu.





Yönetici Lara Yılmaz, sutopunda hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Bu başarıların devamı gelecek." dedi.



