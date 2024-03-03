G.Saray tribünlerinden Beşiktaş'a: "Ali Koç sizi kurtarsın"

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş derbisinde "Ali Koç gelsin, sizi kurtarsın" şeklinde tezahürat yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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G.Saray tribünlerinden Beşiktaş'a: 'Ali Koç sizi kurtarsın'
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03 Mart 2024 21:04
Son güncelleme 03 Mart 2024 21:09
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Yenilenen Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez kazanan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, derbinin son anlarında Beşiktaş'a yönelik olarak "Ali koç gelsin, sizi kurtarsın" şeklinde tezahürat yaptı.

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