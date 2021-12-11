Futbolda iki engelli takımını aynı sezonda bir üst lige çıkardı

Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapan, aynı zamanda İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi takımlarından Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın başkanlığını ve teknik direktörlüğünü üstlenen Mustafa Bebe, 2020-2021'de iki takımıyla bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı.



Yıllarca amatör olarak futbol oynadıktan sonra çalıştığı kurumdan emekli olan Mustafa Bebe, çeşitli amatör futbol takımlarında teknik direktörlük yapmasının ardından 2014'te Ampute 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor ile anlaştı.



Yedi yıldır çalıştırdığı takımını geçen sezon Süper Lig'e çıkarmayı başaran Bebe, söz konusu sezonda başkanlığını ve teknik direktörlüğünü üstlendiği Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın da 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesi sevincini yaşadı.



Mustafa Bebe, AA muhabirine, yıllarca Şanlıurfa'da amatör futbol takımlarında ter döktüğünü, 1995'ten bu yana teknik direktörlük yaptığını söyledi.



Yaklaşık 3 yıl çalıştırdığı ilk takımıyla yollarını ayırmasının ardından 2001'de Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'ndan kendisine teklif geldiğini ifade eden Bebe, şöyle konuştu:



"İlk başta işaret dilini bilmediğim için yapamam desem de yazı ile anlaşarak takımı çalıştırmaya başladım. 14 yıl hem antrenörlük hem yöneticiliğini yaptığım takımı 1. Lig'e çıkarttıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. 2014 yılında Ampute 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor takımında çalışmaya başladım. Geçen yıl İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri tekrar bana gelerek takıma dönmemi istedi. Ben bıraktıktan sonra 2. Lig'e düşmüşlerdi ama aynı anda iki takımı çalıştırmayı düşünmüyordum fakat arkadaşlarımın ricasını kırmayarak İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın başkanlığına ve teknik direktörlüğüne getirildim. 2020-2021 sezonu itibarıyla 2 engelli takımını aynı anda çalıştırmaya başladım. Zorlu bir sezonun ardından geçen yıl Eyyübiye Belediyespor'u Süper Lig'e, İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı ise 1. Lig'e çıkarmayı başardık."



"İki takımımın bir üst lige yükselmesinin sevincini anlatamıyorum"



İki takımıyla aynı gün aynı saatlerde saha yetersizliği nedeniyle antrenmanlarını yarı sahada sürdürmek zorunda kaldıkları günlerin olduğunu dile getiren Bebe, iki takımı için yetkililerden yeterli maddi manevi desteği göremediklerini aktardı.



İki engelli takımını çalıştırmanın zorluklarına da değinen Bebe, şunları kaydetti:



"Tabii bu takımları çalıştırmanın zorlukları var. Özellikle de işitme engelli oyuncularla iletişim kurmak daha zor ama her şeye rağmen tüm oyuncularımı ailem gibi, evlatlarım gibi görüyorum. Takımlardan birini 2. Lig'den 1. Lig'e, diğerini ise 1. Lig'den Süper Lig'e çıkartmak çok çalışmakla ve bu işi sevmekle olur. Önce ben inandım sonra oyuncularıma bunu anlattım ve sezon sonunda da bunun karşılığını aldık. Engelli kardeşlerimizin mutluluklarını anlamak için şampiyon oldukları anları görmek, yaşamak gerekiyor. İki takımımın bir üst lige yükselmesinin sevincini anlatamıyorum. O anlarda ağlasam mı sevinsem mi öyle bir durumdaydım. Engelli bir takımın bir üst lige yükselmesinin gururunu yaşamak dünyalara değer. Özellikle de işitme engelli kardeşlerimin sevincini anlatmak çok zor, el hareketleriyle yaptıkları mutlulukları dünyalara değerdi."



"Destek bekliyoruz"



Özellikle İşitme Engelliler Futbol Takımı'na maddi olarak gönüllü bazı dostları dışında destek verilmediğini belirten Bebe, şu ana kadar kendi imkanlarıyla bu işi yürütmeye çalıştıklarını anlattı.



Şanlıurfalı iş insanları ve belediyelerden bu takıma destek ve sponsor olmalarını beklediklerini aktaran Bebe, "Bu takımdaki tüm engelli oyuncular Şanlıurfalı evlatlarımız, bunlara sahip çıkalım. Bu engelli kardeşlerimle beraber olmaya devam edeceğim. Yerine göre bazen şoförleri oluyorum, bazen elleri, ayakları, kulakları oluyorum, resmi kurumlara, hastaneye gittiklerinde elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Biri çıkıp da demiyor ki siz bu işi nasıl yürütüyorsunuz? Biz elimizden geldiği kadar bu takımları yaşatmaya çalışıyoruz ama nereye kadar? Şimdi bu takımlara tam destek verilme zamanı, ona göre hedef belirlememiz lazım." ifadelerini kullandı.





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