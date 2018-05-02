Futbol Masası'nın 5. bölümü yayınlandı

Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesapları üzerinden yayınlanan Futbol Masası programının 5. bölümünde yine spor basınında gündeme oturacak konulara değinildi.
Orkun Yazgan moderatörlüğünde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıllardır takip eden Serdar Sarıdağ, Onur Tuğrul ve Mehmet Özcan, üç büyük kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi, transferdeki gelişmeleri de aktardı.
İŞTE 5. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI
Yuto Nagatomo
Bafetimbi Gomis
Luis Nani
Şenol Güneş
Ali Koç - Aziz Yıldırım
Beşiktaş'ın itirazı
Emre Çolak
Mariano
Ryan Babel
Aykut Kocaman
Abdullah Avcı
Anderson Talisca
Garry Rodrigues
FUTBOL MASASI - 5. BÖLÜM TEKRARI
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Orkun Yazgan moderatörlüğünde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıllardır takip eden Serdar Sarıdağ, Onur Tuğrul ve Mehmet Özcan, üç büyük kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi, transferdeki gelişmeleri de aktardı.
İŞTE 5. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI
Yuto Nagatomo
Bafetimbi Gomis
Luis Nani
Şenol Güneş
Ali Koç - Aziz Yıldırım
Beşiktaş'ın itirazı
Emre Çolak
Mariano
Ryan Babel
Aykut Kocaman
Abdullah Avcı
Anderson Talisca
Garry Rodrigues
FUTBOL MASASI - 5. BÖLÜM TEKRARI
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın