Futbol Masası'nın 5. bölümü yayınlandı

İŞTE 5. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI

Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesapları üzerinden yayınlanan Futbol Masası programının 5. bölümünde yine spor basınında gündeme oturacak konulara değinildi.Orkun Yazgan moderatörlüğünde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıllardır takip eden Serdar Sarıdağ, Onur Tuğrul ve Mehmet Özcan, üç büyük kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi, transferdeki gelişmeleri de aktardı.Yuto NagatomoBafetimbi GomisLuis NaniŞenol GüneşAli Koç - Aziz YıldırımBeşiktaş'ın itirazıEmre ÇolakMarianoRyan BabelAykut KocamanAbdullah AvcıAnderson TaliscaGarry Rodrigues