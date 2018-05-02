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Futbol Masası'nın 5. bölümü yayınlandı

Spor basınında gündemi değiştiren Futbol Masası programının 5. bölümünde yine çok konuşulacak konular masaya yatırıldı.

Kaynak: Sporx.com
Futbol Masası'nın 5. bölümü yayınlandı
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01 Mayıs 2018 22:07
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Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesapları üzerinden yayınlanan Futbol Masası programının 5. bölümünde yine spor basınında gündeme oturacak konulara değinildi.

Orkun Yazgan moderatörlüğünde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıllardır takip eden Serdar Sarıdağ, Onur Tuğrul ve Mehmet Özcan, üç büyük kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi, transferdeki gelişmeleri de aktardı.

İŞTE 5. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI

Yuto Nagatomo
Bafetimbi Gomis
Luis Nani
Şenol Güneş
Ali Koç - Aziz Yıldırım
Beşiktaş'ın itirazı
Emre Çolak
Mariano
Ryan Babel
Aykut Kocaman
Abdullah Avcı
Anderson Talisca
Garry Rodrigues

FUTBOL MASASI - 5. BÖLÜM TEKRARI




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