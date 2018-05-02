"ŞENOL GÜNEŞ'İ BEŞİKTAŞ BIRAKMAZ..."

"EĞER GÜNEŞ AYRILMAK İSTERSE, B PLANI..."

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLAMAZ VE GÜNEŞ BIRAKIRSA AVCI..."

"ABDULLAH AVCI'NIN ÖNCELİĞİ MİLLİ TAKIM"

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Sporx TV Youtube hesabında yayınlanan Futbol Masası programında, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezon sonu takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar üzerine Serdar Sarıdağ flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş camiasındaki son durumu aktaran Serdar Sarıdağ, Şenol Güneş'in ayrılmayacağını belirtti.Konuyla ilgili konuşan Serdar Sarıdağ, "Şenol Güneş'in son basın toplantısında gidiyor gibi hava var ama şunu net söyleyeyim, bu yaştan sonra Türkiye sınırlarının dışına çıkmaya zor bakıyordu, kovsalar bile gitmeyeceğini söyledi. Ancak 'Bu yaştan sonra yerlere düşecek, bu hallere düşecek adam değilim' diyebilir. Fakat taraftar, Şenol Güneş'i bırakmaz. Yönetim de bırakmaz. Diyelim Katar'dan gelen teklifi kabul etti ve gitti. Beşiktaş'ın B planı vardır." dedi.Beşiktaş'ın B planında yer alan teknik adamlarla ilgili de konuşan Serdar Sarıdağ, "Abdullah Avcı konuşuldu, Tayfun Korkut konuşuldu, Jorge Jesus konuşuldu, Slaven Bilic bile konuşuldu. Bunlar B planlarıdır. Şenol Güneş'i yönetim tutmak istiyor." açıklamasını yaptı.Program sırasında konuşan Mehmet Özcan ise "Başakşehir şampiyon olamazsa ve Şenol Güneş ayrılırsa, Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'ta görürsek şaşırmam. Milli Takım'da da Aykut Kocaman'ı görmek isterim." ifadelerini kullandı.Onur Tuğrul ise Abdullah Avcı'nın ilk tercihi her zaman Milli Takım'dır." şeklinde konuştu.