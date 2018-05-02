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Fenerbahçe'nin seçimlerinde son durum: "Aziz Yıldırım önde"

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu kazanacak? Bu sorunun cevabı sarı-lacivertli camiada merakla beklenirken, Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası programında konuyla ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin seçimlerinde son durum: 'Aziz Yıldırım önde'
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01 Mayıs 2018 21:34
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında büyük çekişmeye sahne olması beklenen seçim öncesinde son gelişmeleri Onur Tuğrul, Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesaplarından canlı yayınlanan Futbol Masası programında aktardı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un bir araya gelmesini değerlendiren Tuğrul, "Kimileri için görüşme tablosu hoşuna gitti. Kimileri sevmedi. İki başkan adayının stratejisi şöyle, yönetimlerine ve kendi projelerine yöneliyorlar. Aralarındaki geçmişten gelen bir hukuk var, Aziz Yıldırım'ın eskiden Ali Koç'u işaret etmesi var." dedi.

"AZİZ YILDIRIM'IN ÖNDE OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Aziz Yıldırım'ın daha önde olduğunu kaydeden Tuğrul, "Şu an itibariyle kulislerde bir adım, çok ufak Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleniyor. Finansal Fair Play devam ediliyor, altyapı hamleleri geliyor. 3 Temmuz akademisi gelecek Gebze'de, altyapıya eğitmenler de geitirilsin isteniyor." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ, YABANCI SPORTİF DİREKTÖR GETİRECEK"

Onur Tuğrul, Ali Koç'un çalışmalarıyla ilgili, "Ali Koç, yabancı bir sportif teknik direktör getirecek, ayrıca yurt dışında transfer görüşmeleri yaptığı söyleniyor." diye konuştu.



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