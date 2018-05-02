"EMRE ÇOLAK, 1 MİLYON EUROYA SERBEST"

"KRASNODAR TEKLİF YAPTI, TERİM İSTERSE...

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Sporx TV Youtube hesabında yayınlanan Futbol Masası programında konuşan Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Emre Çolak'ı transfer edeceği yönündeki iddialarla ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı.İspanya'da Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak'ın eski takımı Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Mehmet Özcan, "Geçen sene Valencia, Emre Çolak'a 8 milyon euro teklif etti. Ancak şimdi Deportivo küme düşerse sözleşmesinde '1 milyon euroya serbest kalma bedeli' var." dedi.Emre Çolak'la ilgili sözlerine devam eden Mehmet Özcan, "Emre Çolak, Krasnodar'dan teklif aldı. Türkiye'ye dönmek istemediğini biliyorum ama Fatih Terim gel derse, hayır demeyeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.