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"Beşiktaş'ın beklentisi en baştan oynamak"

Serdar Sarıdağ, Sporx TV'nin Scope ve Youtube hesaplarından yayınlanan Futbol Masası programının 5. bölümünde Beşiktaş'ın Tahkim başvurusu ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

Kaynak: Sporx.com
'Beşiktaş'ın beklentisi en baştan oynamak'
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01 Mayıs 2018 20:50
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Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için verilen "kaldığı yerden devam" kararını Beşiktaş'ın Tahkim'e taşımasının ardından Serdar Sarıdağ, Sporx TV'nin Scope ve Youtube hesaplarından yayınlanan Futbol Masası programında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın maçın en başından oynanmasını istediğini belirten Sarıdağ, "Beşiktaş yönetiminin beklentisi, hükmen mağlubiyet olmuyorsa, tekrardan 11'e 11, 90 dakika, tarafsız sahada oynamak. Seyirci de olmayacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na başvurmasının altında bir şey olabileceğini kaydeden Serdar Sarıdağ, "Bayram değil, seyran değil, Beşiktaş Tahkim'e niye başvurdu? Bu işten bir şey çıkabilir. Maça çıkmama kararı alan bir kulüp Tahkim'e başvurmaz. Sanki yeni bir karar alınabilir mi, başka bir sonuç çıkabilir mi? Tahkim'den bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Enteresan bir sonuç çıkabilir." dedi.



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