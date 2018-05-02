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Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sporx Tv Scope ve Youtube hesabında Salı akşamı yayınlanan ''Futbol Masası'' programında Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe - Nani ilişkisine dair flaş açıklamalarda bulundu...Sardağ, yaptığı açıklamada bonservisi Valencia'da bulunan ancak bu sezon Lazio'ya kiralık gönderilen Portekizli dünyaca ünlü oyuncunun yeniden eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmek istediğini dile getirdi.Serdar Sarıdağ, Sporx Tv Youtube hesabınde yayınlananprogramında, ''Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Valencia ile bir senelik daha sözleşmesi var ama Nani, takımından bonservisini alıp Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.'' ifadelerini kullandı.2015-2016 sezonunda büyük umutlarla Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli yıldız Luis Nani, Sarı Lacivertli ekipte 47 karşılaşmada forma giyerken 12 gol 13 asistlik performans göstermişti.