"GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE MARIANO'YA TEKLİF YAPILDI"

"MARIANO OLMADI, VAN DER WIEL TRANSFER EDİLDİ"

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Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası'nda konuşan Mehmet Özcan tarihi transfer gerçeğini açıkladı.Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Mariano'yu bir yıl evvel Fenerbahçe'nin almak istediğini söyledi.Futbol Masası'nda bu olayı futbol kamuoyuyla paylaşan Mehmet Özcan, "" dedi.Açıklamalarına devam eden Mehmet Özcan, "Mariano yerine o sezon Fenerbahçe'ye Van der Wiel geliyor. Bütçe olarak da hemen hemen aynı. Böyle bir olay yaşandı." ifadelerini kullandı.