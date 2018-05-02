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"Mariano'yu Fenerbahçe transfer etmek istedi..."

Galatasaray'ın sağ beki Mariano'ya Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Tarihi transfer gerçeği Sporx TV Youtube hesabında yayınlanan Futbol Masası programında açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
'Mariano'yu Fenerbahçe transfer etmek istedi...'
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01 Mayıs 2018 21:25
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Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası'nda konuşan Mehmet Özcan tarihi transfer gerçeğini açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Mariano'yu bir yıl evvel Fenerbahçe'nin almak istediğini söyledi.

"GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE MARIANO'YA TEKLİF YAPILDI"

Futbol Masası'nda bu olayı futbol kamuoyuyla paylaşan Mehmet Özcan, "Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından Mariano'ya Fenerbahçe teklif yapıyor, kabul etmiyor. Sonrasında bir sene sonra Galatasaray'a geliyor." dedi.

"MARIANO OLMADI, VAN DER WIEL TRANSFER EDİLDİ"

Açıklamalarına devam eden Mehmet Özcan, "Mariano yerine o sezon Fenerbahçe'ye Van der Wiel geliyor. Bütçe olarak da hemen hemen aynı. Böyle bir olay yaşandı." ifadelerini kullandı.



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