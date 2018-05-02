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Beşiktaş için transfer iddiaları; "Ayrılmak istiyor..."

Beşiktaş yaz transfer döneminde yapacağı hamleleri, Sporx TV Youtube hesabında yayınlanan Futbol Masası programında Serdar Sarıdağ açıkladı. İşte Beşiktaş'ı bekleyen transfer operasyonu....

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş için transfer iddiaları; 'Ayrılmak istiyor...'
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01 Mayıs 2018 22:10
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Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası programında Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yaşanacak gelişmeler hakkında konuştu.

"Q7 VE NEGREDO SATILABİLİR, LOVE GİTMEK İSTİYOR"

Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini açıklarken, Beşiktaş'ta gençleştirme operasyonu olacak. Öncelikle gelen teklifler değerlendirilecek. Ricardo Quaresma bunların başında geliyor. Ryan Babel'i asla göndermezler. Forvette yenileme olacak. Cyle Larin'i tutup, Alvaro Negredo gönderilebilir. Negredo'ya Katar ve Çin ilgisi var. İyi bir teklif gelirse gidecek. Vagner Love da Brezilya'ya gitmek istiyor. Kariyerini orada bitirmek istiyor. Onunla yollar ayrılır." dedi.

"ŞAMPİYON OLUNMAZSA TALISCA ALINMAZ AMA..."

Anderson Talisca'nın bonservis opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili gelen soruya da yanıt veren Serdar Sarıdağ "Şampiyon olunmazsa, Anderson Talisca'nın bonservisi alınmaz. Ancak alıp satma durumu var. 21 milyon euroya alalım, 25 milyon euroya satalım gibi." ifadelerini kullandı.

"FORVET, 10 NUMARA VE SAĞ BEK ALINACAK"

Serdar Sarıdağ, "Forvet transferi yapılacak, 10 numara planı var. Ayrıca sağ bek transferi de var." diyerek transfer gelişmeleriyle ilgili net bilgiler verdi.



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