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Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası programında Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir haber gündeme geldi.Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'tan hangisinin ipi göğüsleyeceği merak edilirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın aldığı bir karar ortaya çıktı ve bu gelişme Futbol Masası'nda net şekilde açıklandı.Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktaran Orkun Yazgan, "Aykut Kocaman, kongre sürecinde sembolik olarak istifa edecek, bunu net olarak söyleyelim. Kongreden hemen önce istifasını sunacak." dedi.Onur Tuğrul, "Aykut Kocaman başkan adaylarının elini rahatlatmak için istifa edecek." açıklamasını yaptı.Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın istifasının ardından kongrede başkan seçilecek isim, deneyimli teknik adamla devam etmek isterse, yeni bir sözleşme imzalanacak.