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"Aykut Kocaman kongreden önce istifa edecek..."

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında kazananın belirlenmesinden önce teknik direktör Aykut Kocaman'ın alacağı karar ortaya çıktı. Sporx'de yayınlanan Futbol Masası programında Aykut Kocaman'ın kongre öncesi usulen istifa edeceği açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
'Aykut Kocaman kongreden önce istifa edecek...'
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01 Mayıs 2018 21:54
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Sporx TV Youtube hesabından yayınlanan Futbol Masası programında Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir haber gündeme geldi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'tan hangisinin ipi göğüsleyeceği merak edilirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın aldığı bir karar ortaya çıktı ve bu gelişme Futbol Masası'nda net şekilde açıklandı.

"AYKUT KOCAMAN KONGRE SÜRECİNDE İSTİFA EDECEK"

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktaran Orkun Yazgan, "Aykut Kocaman, kongre sürecinde sembolik olarak istifa edecek, bunu net olarak söyleyelim. Kongreden hemen önce istifasını sunacak." dedi.

Onur Tuğrul, "Aykut Kocaman başkan adaylarının elini rahatlatmak için istifa edecek." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın istifasının ardından kongrede başkan seçilecek isim, deneyimli teknik adamla devam etmek isterse, yeni bir sözleşme imzalanacak. 



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