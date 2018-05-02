Garry Rodrigues için Cenk Tosun'un rekoru kovalanıyor

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'da Fatih Terim ile birlikte yükselişe geçenile ilgili Sporx TV'de yayınlanan Futbol Masası programında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Serdar Sarıdağ, İngiltere Premier Lig'den talipleri olan yıldız oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli beklendiğini söyledi.Rodrigues görüşmelerini sürdüren aracıların, Cenk Tosun'un 25 milyon euroluk transfer rekorunu kırmaya çalıştığını belirtirten Sarıdağ, "Garry Rodriguez için Londra'da transfer görüşmeleri gerçekleştiren kişiler, 'Cenk Tosun'un rekorunu kırmaya çalışacağız inşallah' diyor. Cenk'in rekourunu kırmak kolay değil çünkü Rodriguez yaz transfer döneminde gidiyor, Cenk ara transfer döneminde gitti" ifadelerini kullandı.Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray'da 37 maça çıktı, 8 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.