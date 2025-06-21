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Furkan Orak Rizespor'da!

Çaykur Rizespor ilk transferini duyurdu.

calendar 21 Haziran 2025 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Furkan Orak Rizespor'da!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 


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