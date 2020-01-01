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Fraschilla: "Edwards, Minnesota'ya çok uyumlu!"

Eski Kolej basketbol koçu Fran Fraschilla, Minnesota Timberwolves'un Anthony Edwards'ı NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçmesini destekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski Kolej basketbol koçu Fran Fraschilla, Minnesota Timberwolves'un Anthony Edwards'ı NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçmesini destekledi.

Edwards bu yılın 1 numaralı NBA Draft seçimi oldu. Timberwolves, aylarca süren zorlu bir arama operasyonunun ardından kendisinde karar kıldı. Bir NY Times raporuna göre, 1 numaralı seçim konusunda karara varmak için, "bir ton röportaj" yapmışlardı.

Daha öncesinde, LaMelo Ball'u seçeceklerine dair söylentiler güçlü olsa da, bu gerçekleşmedi. Edwards'ın seçilmesi, ligde neredeyse yok sayılan Timberwolves'u geri döndürmek adına yeni bir adım oldu.

Fraschilla, yaptığı bir röportajda, Edwards'ın takıma uyumuyla ilgili şunları ifade etti:

"Poizsyon olarak uyuyor, bir point guardları var, pivotları var, şimdi de atletik bir iki numara almış oldular. Açık sahada harika ve olağanüstü bir atlet, farklı şekillerde skor üretmeyi seviyor. Ve bu gerçekleşecek mi emin değilim ama, kendisi Draft'taki en genç oyunculardan biri ve onlar da buna pozisyonel olarak yaklaşıyorlar. D'Angelo Russell ile beraber oynayabilecek bir iki numara almış oldular."

Eski Bulldogs guardı, tek kolej yılında ortalama 19.1 sayı, 5.2 ribaund ve 1.3 top çalma ile oynamıştı.


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