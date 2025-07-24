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Frankowski, Fransa yolcusu!

Fransa'dan çok sayıda talibi bulunan Przemyslaw Frankowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 24 Temmuz 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Frankowski, Fransa yolcusu!
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Galatasaray'da takımdaki mevcut isimlerin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Sarı-kırmzılılarda son olarak o isimle ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

KAMPTAN SONRA AYRILIK

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Polonyalı oyuncu Frankowski, Avusturya kampı sonrasında ayrılabilir.


FRANSA'DAN TALİPLER

Fransa'dan çok sayıda takımın ilgilendiği Przemyslaw Frankowski, Paris FC ve Rennes ile ciddi şekilde görüşüyor.

Tercihinin Rennes'den yana vermesi beklenen Polonyalı oyuncudan yönetim 6-7 milyon Euro seviyesinde bir gelir bekliyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'a devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı sağ bek, Sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 de asist kaydetti.

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