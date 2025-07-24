Frankowski, Fransa yolcusu!

KAMPTAN SONRA AYRILIK

FRANSA'DAN TALİPLER

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da takımdaki mevcut isimlerin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Sarı-kırmzılılarda son olarak o isimle ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Polonyalı oyuncu Frankowski, Avusturya kampı sonrasında ayrılabilir.Fransa'dan çok sayıda takımın ilgilendiği Przemyslaw Frankowski, Paris FC ve Rennes ile ciddi şekilde görüşüyor.Tercihinin Rennes'den yana vermesi beklenen Polonyalı oyuncudan yönetimseviyesinde bir gelir bekliyor.Galatasaray'a devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı sağ bek, Sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 de asist kaydetti.