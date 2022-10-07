Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.



Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.



Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.



Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:



- Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 341 puan



2. Charles Leclerc (Monako): 237



3. Sergio Perez (Meksika): 235



4. George Russell (Büyük Britanya): 203



5. Carlos Sainz (İspanya): 202



- Takımlar



1. Red Bull: 576



2. Ferrari: 439



3. Mercedes: 373



4. McLaren: 129



5. Alpine: 125





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