Filip Kostic: 'Hala hayattayız'

Kolay bir maç olmadı, bizler galibiyet için gelmiştik. Kendi performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Maç 0-0 bitti ama bizler hala hayattayız." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe li Filip Kostic, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.