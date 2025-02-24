Filip Kostic: "Hala hayattayız"

Fenerbahçeli Filip Kostic, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Filip Kostic: 'Hala hayattayız'
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24 Şubat 2025 22:56
Fenerbahçeli Filip Kostic, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Kostic, "Kolay bir maç olmadı, bizler galibiyet için gelmiştik. Kendi performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Maç 0-0 bitti ama bizler hala hayattayız." sözlerini sarf etti.

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