- Milliler, yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor

- Çeyrek final maçlarının programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, 23 Temmuz'da Polonya'da başlayacak.Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.Ay-yıldızlı takım, 2025 Kadınlar VNL Finalleri'nde yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde 2023 yılında tarihinde ilk kez VNL şampiyonu olan Türkiye, bu sene genç kadrosuyla organizasyona 7'de 7 yaparak başladı.Daha sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Türkiye, takımda daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerin tecrübesine güveniyor.Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şöyle:17.30 İtalya-ABD21.00 Polonya-Çin24 Temmuz Perşembe:17.30 Japonya-Türkiye21.00 Brezilya-Almanya