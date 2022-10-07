Filenin Sultanları grubun son maçında Sırbistan'a karşı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında 8 Ekim Cumartesi günü Sırbistan'la karşılaşacak.
F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen "Filenin Sultanları", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.
Milli takım, grup mücadelesini yarın Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen "Filenin Sultanları", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.
Milli takım, grup mücadelesini yarın Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
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