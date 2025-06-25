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Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

calendar 25 Haziran 2025 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. 

Arena Burgas'ta oynanan mücadeleyi, millilerimiz 3-0 kaybetti. 

Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.

Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 5. maçına çıkan Ay-Yıldızlılar'ımız, 4. mağlubiyetini aldı. 

Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını 26 Haziran Perşembe günü Ukrayna ile oynayacak.


Salon: Arena Burgaz

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)

Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, Stern, Bracko (Kovacic, Planinsic, Mujanovic, Sen)

Setler: 16-25, 22-25, 18-25

Süre: 77 dakika


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