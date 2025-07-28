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Feyenoord'lu Paixo için transfer yarışı!

Feyenoord'da top koşturan Igor Paixao'nun transferi için Marsilya ve Leeds United yarışırken, Roma bonservis bedelini fazla bulduğu için vazgeçti.

calendar 28 Temmuz 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:58
Fotoğraf: Imago
Feyenoord'lu Paixo için transfer yarışı!
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Fransa Ligi'nin önemli ekiplerinden Olympique Marsilya transfer çalışmalarını sürdürürken, Igor Paixao için gaza bastı.

Marsilya, Feyenoord'un sol kanat oyuncusu Igor Paixao için üçüncü kez Hollanda kulübünün kapısını çalmaya karar verdi.

L'Equpie'in haberine göre önce 12 milyon euroluk sonra ise 28 milyon euroluk teklifi reddedilen Marsilya, 30 milyon euroyu geçen üçüncü teklifini yapmaya karar verdi.


Öte yandan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu ile Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın da ilgilendiği duyuruldu.

Feyenoord'un kulüplerden gelecek maksimum teklifi aldıktan sonra, oyuncunun gidişine izin verileceği belirtildi.

Bu arada Roma'nın yüksek maliyet nedeniyle Igor Paixao transferinden vazgeçtiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Feyenoord forması ile 47 maça çıkan Paixao, 18 gol ve 19 asist sevinci yaşadı.

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