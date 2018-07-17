Fenerbahçe'nin Van Beek teklifi reddedildi!

NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan, şimdi deforma giyen 23 yaşındakiiçin temasa geçti.Sven van Beek için Feyenoord'un kapısını çalan Fenerbahçe'nin ilk teklifinde sonuç alamadığı belirtildi.Hollanda basınında yer alan habere göre; Feyenoord, Fenerbahçe'nin Sven van Beek için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddetti.Haberde; Fenerbahçe'nin Hollandalı stoper için yaptığı teklifi yükseltmesi gerektiği belirtildi.Feyenoord ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Feyenoord ile Kadıköy'de hazırlık maçı oynayacak.