Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Düsseldorf ile transfer görüşmeleri yapan Zanka ile birlikte gözden çıkarılan Alper Potuk ve sakatlıktan yeni dönen Hasan Ali Kaldırım yer almadı. Lisansı çıkarılan Simon Falette ise kamp kadrosuna dahil edildi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.