Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, liglere verilen milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacak. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, liglere verilen milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacak. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri kullanıldı.