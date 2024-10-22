Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Zenit ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak
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22 Ekim 2024 14:26
Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, liglere verilen milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacak. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
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