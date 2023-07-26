Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 13. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King attı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko attığı golün yanı sıra Kent ve Szymanski'nin gollerinde de asisti yapan isim oldu.
Fenerbahçe'de bir diğer yeni transfer Dusan Tadic de performansıyla tribünlerden alkış aldı. Sırp futbolcu, ilk golde Ferdi'ye pası veren isim oldu.
Fenerbahçe ile Zimbru arasındaki maçın rövanşı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.
FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI!
Fenerbahçe, saha ve seyirci desteğiyle karşılaşmaya hızlı başladı. 11. dakikada ilk gol Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan milli futbolcu, şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun golünden iki dakika sonra ise bu kez sahneye Ryan Kent çıktı. İngiliz yıldız, Fenerbahçe forması altında ilk resmi maçında golünü buldu.
Fenerbahçe, 2-0'lık avantajın ardından ilk yarının kalan dakikalarında frene bastı. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti.
EDIN DZEKO ATTI, ATTIRDI!
Fenerbahçe'de tıpkı Ryan Kent gibi Edin Dzeko da ilk resmi maçta fileleri havalandırdı. Bosnalı golcü, 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında golünü atmayı başardı.
Dzeko, 2 dakika sonra ise Sebastian Szymanski'yi savunmanın arkasında topla buluşturdu. Polonyalı futbolcu, kaleciden de sıyrıldı ve topu filelere gönderdi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK!
Fenerbahçe'de 62. dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası 72. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
KING SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Joshua King, 88. dakikada attığı golle maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.
5 YENİ TRANSFER İLK 11'DE
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayan Fenerbahçe'de takımının başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, ilk resmi maçında yeni transferlerden 5 oyuncuya ilk 11'de görev verdi.
Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'dan emanet aldığı takımda bazı değişikliklere gitti.
Kartal, 2023-2024 sezonun resmi ilk maçın kadrosunda 6 eski, 5 de yeni futbolcuya görev verdi. 11'de görevlendirilen yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski ilk kez bir resmi maçta Ülker Stadı'nda taraftarla buluştu.
Kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan 2023'de deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında geçirdiği sakatlıktan sonra ilk kez 11'de yerini aldı. Geçen sezonu kiralık olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te geçiren ve bu sezon takımına dönen Burak Kapacak da ilk resmi maçta yedek kulübesinde kendine yer buldu.
Zimbru karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan İsmail Kartal, savunmayı Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski'yi tercih eden Kartal, hücum hattında ise yeni transferler Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko üçlüsüne görev verdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Luan Peres, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.
TRİBÜNLER DOLDU
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçında taraftar da tribünleri doldurdu.
Taraftarlar, maç başlamadan önce teknik direktörleri İsmail Kartal'a destek vererek, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratta bulundu.
Bu arada, statta Migros kale arkası tribünün bir bölümü, bazı taraftarların, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile yapılan mücadelede, sahaya yabancı madde atmaları sonrası aldıkları cezadan dolayı boş tutuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.
11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0
Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0
63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0
88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0
Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Nenad Minakovic, Nemanja Petrovic, Milos Miskeljin (Sırbistan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 İsmail Yüksek), Szymanski, Kent (Dk. 62 Emre Mor) (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 84 King), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)
Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan (Dk. 56 Ieseanu), Furtuna (Dk. 69 Burghiu), Misaraş, Macritchii, Djou, Dedechko, Raileanu (Dk. 17 Soumah) (Dk. 69 Damaşcan), Alaribe, Samiev (Dk. 56 Caruntu)
Goller: Dk. 11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 13 Kent, Dk. 61 Dzeko, Dk. 63 Szymanski, Dk. 88 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Dedechko, Dk. 85 Djou, Dk. 90+4 Ieseanu (Zimbru), Dk. 21 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 13. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King attı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko attığı golün yanı sıra Kent ve Szymanski'nin gollerinde de asisti yapan isim oldu.
Fenerbahçe'de bir diğer yeni transfer Dusan Tadic de performansıyla tribünlerden alkış aldı. Sırp futbolcu, ilk golde Ferdi'ye pası veren isim oldu.
Fenerbahçe ile Zimbru arasındaki maçın rövanşı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.
FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI!
Fenerbahçe, saha ve seyirci desteğiyle karşılaşmaya hızlı başladı. 11. dakikada ilk gol Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan milli futbolcu, şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun golünden iki dakika sonra ise bu kez sahneye Ryan Kent çıktı. İngiliz yıldız, Fenerbahçe forması altında ilk resmi maçında golünü buldu.
Fenerbahçe, 2-0'lık avantajın ardından ilk yarının kalan dakikalarında frene bastı. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti.
EDIN DZEKO ATTI, ATTIRDI!
Fenerbahçe'de tıpkı Ryan Kent gibi Edin Dzeko da ilk resmi maçta fileleri havalandırdı. Bosnalı golcü, 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında golünü atmayı başardı.
Dzeko, 2 dakika sonra ise Sebastian Szymanski'yi savunmanın arkasında topla buluşturdu. Polonyalı futbolcu, kaleciden de sıyrıldı ve topu filelere gönderdi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK!
Fenerbahçe'de 62. dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası 72. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
KING SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Joshua King, 88. dakikada attığı golle maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.
5 YENİ TRANSFER İLK 11'DE
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayan Fenerbahçe'de takımının başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, ilk resmi maçında yeni transferlerden 5 oyuncuya ilk 11'de görev verdi.
Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'dan emanet aldığı takımda bazı değişikliklere gitti.
Kartal, 2023-2024 sezonun resmi ilk maçın kadrosunda 6 eski, 5 de yeni futbolcuya görev verdi. 11'de görevlendirilen yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski ilk kez bir resmi maçta Ülker Stadı'nda taraftarla buluştu.
Kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan 2023'de deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında geçirdiği sakatlıktan sonra ilk kez 11'de yerini aldı. Geçen sezonu kiralık olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te geçiren ve bu sezon takımına dönen Burak Kapacak da ilk resmi maçta yedek kulübesinde kendine yer buldu.
Zimbru karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan İsmail Kartal, savunmayı Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski'yi tercih eden Kartal, hücum hattında ise yeni transferler Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko üçlüsüne görev verdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Luan Peres, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.
TRİBÜNLER DOLDU
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçında taraftar da tribünleri doldurdu.
Taraftarlar, maç başlamadan önce teknik direktörleri İsmail Kartal'a destek vererek, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratta bulundu.
Bu arada, statta Migros kale arkası tribünün bir bölümü, bazı taraftarların, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile yapılan mücadelede, sahaya yabancı madde atmaları sonrası aldıkları cezadan dolayı boş tutuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.
11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0
Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0
63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0
88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0
Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Nenad Minakovic, Nemanja Petrovic, Milos Miskeljin (Sırbistan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 İsmail Yüksek), Szymanski, Kent (Dk. 62 Emre Mor) (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 84 King), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)
Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan (Dk. 56 Ieseanu), Furtuna (Dk. 69 Burghiu), Misaraş, Macritchii, Djou, Dedechko, Raileanu (Dk. 17 Soumah) (Dk. 69 Damaşcan), Alaribe, Samiev (Dk. 56 Caruntu)
Goller: Dk. 11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 13 Kent, Dk. 61 Dzeko, Dk. 63 Szymanski, Dk. 88 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Dedechko, Dk. 85 Djou, Dk. 90+4 Ieseanu (Zimbru), Dk. 21 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)