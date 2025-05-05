Fenerbahçe, yeniden baba olan İrfan Can Eğribayat'ı kutladı

Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.
Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.
Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.