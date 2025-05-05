Fenerbahçe, yeniden baba olan İrfan Can Eğribayat'ı kutladı

Fenerbahçe kulübü, yeniden baba olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, yeniden baba olan İrfan Can Eğribayat'ı kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 18:41
Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.

Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.