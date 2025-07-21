Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.
İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe, Feyenoord maçıyla birlikte başlayacak ağustos ayında zorlu bir fikstüre çıkacak.
Fenerbahçe'nin fikstürü
5-6 Ağustos: Feyenoord (D)
9 Ağustos: Alanyaspor
12 Ağustos: Feyenoord
16 Ağustos: Göztepe (D)
23-24 Ağustos: Kocaelispor
30-31 Ağustos: Gençlerbirliği (D)
İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe, Feyenoord maçıyla birlikte başlayacak ağustos ayında zorlu bir fikstüre çıkacak.
Fenerbahçe'nin fikstürü
5-6 Ağustos: Feyenoord (D)
9 Ağustos: Alanyaspor
12 Ağustos: Feyenoord
16 Ağustos: Göztepe (D)
23-24 Ağustos: Kocaelispor
30-31 Ağustos: Gençlerbirliği (D)