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Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!

Fenerbahçe, Feyenoord maçlarıyla birlikte ağustos ayında zorlu bir fikstüre çıkacak.

calendar 21 Temmuz 2025 13:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.

İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Feyenoord maçıyla birlikte başlayacak ağustos ayında zorlu bir fikstüre çıkacak.

Fenerbahçe'nin fikstürü

5-6 Ağustos: Feyenoord (D)
9 Ağustos: Alanyaspor
12 Ağustos: Feyenoord
16 Ağustos: Göztepe (D)
23-24 Ağustos: Kocaelispor
30-31 Ağustos: Gençlerbirliği (D)

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