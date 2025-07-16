16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Fenerbahçe'ye Xhaka için Ada'dan rakip!

Premier Lig'e yükselen Sunderland, Fenerbahçe'nin de gündemine bulunan Granit Xhaka için hamle yaptı.

calendar 16 Temmuz 2025 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Xhaka için Ada'dan rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Uzun bir sürenin ardından Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, transferde sürpriz bir isme yöneliyor.

Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, Sunderland, Leverkusen'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Granit Xhaka için hareket geçti.

Haberde İngiliz ekibinin 10 milyon Euro bonservis ve oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Öte yandan yıldız oyuncuyla Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekibi Neom ilgileniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 49 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha, 2 gol ve 7 asist kaydetti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.