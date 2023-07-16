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de hücum hattını güçlendirmek içinçalışmalarına devam ediyor. Diego Rossi'nin olası transferine göre önlemini şimdiden almak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündemine Süper Lig'den sürpriz bir isim geldi. Kanarya, İstanbulspor'danile yakından ilgileniyor..Fenerbahçe yeni sezon öncesi en önemli gol silahı Valencia ile yollarını ayırmış, kiralık gönderdiği Berisha ve Samatta'yı da bonservisleri ile göndermişti. Eldeki Batshuayi, King, Joao Pedro ve Serdar Dursun'a ilaveten dünya starı Edin Dzeko ve Süper Lig'e Ümraniyespor forması ile damgasını vuran Umut Nayir kadroya dahil edildi. Dün gece de Dusan Tadic ile görüşüldüğü KAP'a bildirildi. Ayrıca hem oyun kurucu hem de santrfor arkası oyunculardan Syzmanski, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Emre Demir, Arda Çağdaş gibi isimler de Fenerbahçe'deki golcü enflasyonuna tavan yaptıracak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu isimlerden hangileri ile yola çıkacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.Fenerbahçe, İstanbulspor'dan Valon Ethemi ile yakından ilgileniyor. Bu kapsamda İstanbul ekibiyle görüşme yapıldığı ve rakam bilgisi alındığı öğrenildi. Süratli, savunma arkasına çabuk sarkan ve skor katkısıyla dikkat çeken başarılı kenar oyuncusu için İstanbulspor'un 3.5 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, transferde henüz somut adım atmadı. Şartlar değerlendirildikten sonra resmi teklif yapılacak.1. Lig'de İstanbulspor'la şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig'de de şans bulmaya devam eden Valon Ethemi, geride kalan sezonda 30 maça çıktı. 12 gol atan Valon Ethemi, 4 de asist yaparak tam 16 gole katkı sağlamış oldu. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.