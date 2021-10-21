Fenerbahçe, 43. dakikada Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda bir penaltı daha kazandı. Kalecinin sağına doğru şutunu çeken Ekvadorlu oyuncu bu kez fileleri sarstı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk ederken sarı lacivertliler VAR kararıyla penaltı kazandı.Fenerbahçe'de Sosa'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Valencia yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Sergei Ivanov monitöre gitti.Pozisyonun tekrarını izleyen Ivanov 31. dakikada beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nın panenka vuruşunda top üst direkten geri döndü.