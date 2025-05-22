Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de cuma günü başlayacak THY Euroleague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.



Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.



Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.



Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.



Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Euroleague'de 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.



Sarı-lacivertli takım, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, Fransa'dan da Monaco'nun yer alacağı Final Four'da şampiyon olması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 17. kupasını getirecek.





Bu sezonki ikinci kupa olacak



Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.



Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupa'yı havaya kaldırmıştı.



Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.





İlk kupa zaferi Anadolu Efes'ten



Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.



Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.



Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.



