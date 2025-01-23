Fenerbahçe - Talisca: İşte tüm yaşananlar

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca için tüm şartları zorluyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yaptı.
Sarı lacivertli yönetim, "Çok uzun vadeli bir kontrat yapmayalım ama istediği parayı verelim. Al-Nassr'dan kazandığı paraya yakın bir para verelim, bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, bizi şampiyon yapsın, yeni bir kontrat veririz" dediği belirtildi.
OYUNCU PARAYI BIRAKMIYOR
Al Nassr, 10 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından vazgeçmesini istediği ancak oyuncunun bu parayı bırakmadığı aktarıldı.
FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLUYOR
Fenerbahçe yönetimi, alacaklarının bir kısmını daha karşılamak istediğini Talisca'nın menajerine bildirdi. Suudi Arabistan'ta temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içinde bitirip oyuncuyu Göztepe maçında tribüne çıkartmak istediği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yaptı.
Sarı lacivertli yönetim, "Çok uzun vadeli bir kontrat yapmayalım ama istediği parayı verelim. Al-Nassr'dan kazandığı paraya yakın bir para verelim, bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, bizi şampiyon yapsın, yeni bir kontrat veririz" dediği belirtildi.
OYUNCU PARAYI BIRAKMIYOR
Al Nassr, 10 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından vazgeçmesini istediği ancak oyuncunun bu parayı bırakmadığı aktarıldı.
FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLUYOR
Fenerbahçe yönetimi, alacaklarının bir kısmını daha karşılamak istediğini Talisca'nın menajerine bildirdi. Suudi Arabistan'ta temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içinde bitirip oyuncuyu Göztepe maçında tribüne çıkartmak istediği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.