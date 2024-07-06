Fenerbahçe rakibiyle yenişemedi

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avustuya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe rakibiyle yenişemedi
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06 Temmuz 2024 21:58
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avustuya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.

İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Sarı-Lacivertliler, Match PR ile birlikte organize edilen Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.

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