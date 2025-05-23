Fenerbahçe - Panathinaikos maçında olay: Giannakopoulos

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos devre arasında olay çıkardı.
Giannakopoulos önce Fenerbahçe benchi ile tartıştı, ardından Olimpiakos taraftarlarına ise el hareketi ile tepki gösterdi.
Hakemler soyunma odasına giderken yanlarına giden Giannakopoulos, hakemlere bir şey söyleyip tepki gösterdi.
Giannakopoulos önce Fenerbahçe benchi ile tartıştı, ardından Olimpiakos taraftarlarına ise el hareketi ile tepki gösterdi.
Hakemler soyunma odasına giderken yanlarına giden Giannakopoulos, hakemlere bir şey söyleyip tepki gösterdi.
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, devrede hakemlere tepki gösterdi.pic.twitter.com/5iDanvc3gO
— Sporx (@sporx) May 23, 2025
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