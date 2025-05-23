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Fenerbahçe - Panathinaikos maçında olay: Giannakopoulos

Skandallarıyla bilinen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçı devre arasında önce sarı lacivertli oyuncularla, ardından hakemlerle tartıştı.

calendar 23 Mayıs 2025 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 19:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Panathinaikos maçında olay: Giannakopoulos
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos devre arasında olay çıkardı.

Giannakopoulos önce Fenerbahçe benchi ile tartıştı, ardından Olimpiakos taraftarlarına ise el hareketi ile tepki gösterdi.

Hakemler soyunma odasına giderken yanlarına giden Giannakopoulos, hakemlere bir şey söyleyip tepki gösterdi.


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