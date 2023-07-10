Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Nicolas Dominguez

Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe'nin talip olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Nicolas Dominguez
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10 Temmuz 2023 23:32
Orta saha transferi için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Arjantinli Nicolas Dominguex oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulübü ile gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Nicolas Dominguez'le ilgilenen ekipler arasında Fenerbahçe'nin olduğu kaydedildi. Menajerinin 10 gün boyunca Avrupa'dan teklifleri değerlendireceği ve gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

Dominguez'i isteyen ekipler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan ile Olympique Lyon'un olduğu belirtilirken Bologna'nın beklediği bonservisin 15 milyon euro düzeyinde olduğu kaydedildi.

25 yaşındaki Nicolas Dominguez, savunmanın ortasında 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynarken Arjantin Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi ve 1 de gol kaydetti.

Geçen sezon ise Dominguez 33 maça çıkarken 3 gol 2 asistlik katkı sağladı ve 10 kez sarı kart gördü.

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