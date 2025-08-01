Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 10 eksik

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmalar için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu
Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz
Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk
Listeye yazılmayan futbolcular
*Diego Carlos
*Rodrigo Becao
*Omar Fayed
*Ognjen Mimovic
*Miha Zajc
*Lincoln Henrique
*Mert Hakan Yandaş
*Cengiz Ünder
*Burak Kapacak
*Emre Mor
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu
Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz
Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk
Listeye yazılmayan futbolcular
*Diego Carlos
*Rodrigo Becao
*Omar Fayed
*Ognjen Mimovic
*Miha Zajc
*Lincoln Henrique
*Mert Hakan Yandaş
*Cengiz Ünder
*Burak Kapacak
*Emre Mor
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.