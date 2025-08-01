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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 10 eksik

Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.

calendar 01 Ağustos 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 10 eksik
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Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmalar için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic


Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

Listeye yazılmayan futbolcular

*Diego Carlos
*Rodrigo Becao
*Omar Fayed
*Ognjen Mimovic
*Miha Zajc
*Lincoln Henrique
*Mert Hakan Yandaş
*Cengiz Ünder
*Burak Kapacak
*Emre Mor

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

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