Fenerbahçe, Levent Mercan transferini bitiriyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı renklerine bağlamaya yaklaştı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Levent Mercan transferini bitiriyor
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02 Mayıs 2024 21:40
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı renklerine bağlamaya yaklaştı.

2 MİLYON EURO ARTI BONUS

Radyo Gol'ün haberine göre; Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı ve transferi bitirme aşamasına geldi.

Habere göre; Fenerbahçe, Levent Mercan için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki sol bek, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Levent Mercan'ın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, şu açıklamaları yapmıştı;

"Levent Mercan'ı sadece Fenerbahçe değil birçok takım istiyor. Nice'ten teklif geldi. Fiorentina gözlemci yolladı. Sezon sonunda bir yere gidecek. Fenerbahçe'ye mi, başka bir yere mi gider bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin daha önce ilgisi oldu. Devre arası satmak istemedim. Satmayı çok arzu ettim, ekonomik olarak sıkıntılarım vardı. O dönemin hocası transfere karşı çıkınca Galatasaray'a olan transferi yattı. Galatasaray'a o gün 'Öncelik sizin, isterseniz veririm' dedim."



 
 

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