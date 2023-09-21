Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertli takım 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Miguel Crespo, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz attı. Konuk ekibin tek golü 55. dakikada Oliver Villadsen'den geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grup aşamasına 3 puanla başladı. Nordsjaelland ilk maçta puan alamadı.
Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçında Spartak Trnava deplasmanına gidecek. Nordsjaelland ise sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre geniş bir rotasyonla takımını sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Fred Rodrigues'e, Nordsjaelland müsabakasında da görev verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya ise ilk 11'de görev vermedi.
Söz konusu isimlerden sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda değerlendirmeyen Kartal, diğer 5 ismi ise yedek soyundurdu.
Nordsjaelland karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta alanda Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans veren Kartal, hücumda sağda Ryan Kent, ortada Mert Hakan Yandaş ve solda Joshua King ile sahaya çıktı. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.
VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDE
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile karşılaşmayı tribünden takip etti.
FERDİ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland müsabakasında riske edilmedi.
Kısa süreli sakatlığının ardından Antalyaspor müsabakasında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amacıyla Nordsjaelland maçında kadroda yer almadı.
İLK AVRUPA MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.
Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.
Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM KADRODA
Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.
Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı (18) yedek soyundurdu.
CRESPO ATTI, F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya ilk dakikadan itibaren baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 24. dakikada buldu.
Bu dakikada Fred'in kullandığı serbest vuruşta Miguel Crespo, ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
30'DA FARK İKİYE ÇIKTI!
Fenerbahçe, 30. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ön alan baskısı sonrası topu kazanan Fenerbahçe'de Fred, hemen ceza sahasındaki Michy Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu farkı ikiye çıkaran golü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BU KEZ SERDAR AZİZ SAHNE ALDI
Fenerbahçe, 47. dakikada farkı 3'e çıkardı. Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayla topu ağlara gönderdi.
55'TE DURUM 3-1'E GELDİ
Gelişen Nordsjaelland atağında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Danimarka ekibinde kaldı. Ceza sahasında topu önüne alan Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri buldu.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.
39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-0.
55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi: 3-1.
62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağ kenardan topu sürerek ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top, oyun sahasına döndü.
81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 78 Szymanski), Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 İsmail Yüksek), King (Dk. 87 Tadic), Kent (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 69 Umut Nayir)
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen (Dk. 68 Barslund), Kian Hansen, Nagalo (Dk. 68 Jensen-Abbew), Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles (Dk. 46 Svensson), Osman (Dk. 46 Rasmussen), Schjelderup (Dk. 85 Zidan Sertdemir), Ingvartsen
Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi, Dk. 47 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 55 Villadsen (Nordsjaelland)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande, Dk. 89 Svensson (Nordsjaelland), Dk. 66 Fred (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Miguel Crespo, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz attı. Konuk ekibin tek golü 55. dakikada Oliver Villadsen'den geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grup aşamasına 3 puanla başladı. Nordsjaelland ilk maçta puan alamadı.
Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçında Spartak Trnava deplasmanına gidecek. Nordsjaelland ise sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre geniş bir rotasyonla takımını sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Fred Rodrigues'e, Nordsjaelland müsabakasında da görev verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya ise ilk 11'de görev vermedi.
Söz konusu isimlerden sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda değerlendirmeyen Kartal, diğer 5 ismi ise yedek soyundurdu.
Nordsjaelland karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta alanda Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans veren Kartal, hücumda sağda Ryan Kent, ortada Mert Hakan Yandaş ve solda Joshua King ile sahaya çıktı. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.
VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDE
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile karşılaşmayı tribünden takip etti.
FERDİ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland müsabakasında riske edilmedi.
Kısa süreli sakatlığının ardından Antalyaspor müsabakasında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amacıyla Nordsjaelland maçında kadroda yer almadı.
İLK AVRUPA MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.
Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.
Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM KADRODA
Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.
Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı (18) yedek soyundurdu.
CRESPO ATTI, F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya ilk dakikadan itibaren baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 24. dakikada buldu.
Bu dakikada Fred'in kullandığı serbest vuruşta Miguel Crespo, ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
30'DA FARK İKİYE ÇIKTI!
Fenerbahçe, 30. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ön alan baskısı sonrası topu kazanan Fenerbahçe'de Fred, hemen ceza sahasındaki Michy Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu farkı ikiye çıkaran golü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BU KEZ SERDAR AZİZ SAHNE ALDI
Fenerbahçe, 47. dakikada farkı 3'e çıkardı. Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayla topu ağlara gönderdi.
55'TE DURUM 3-1'E GELDİ
Gelişen Nordsjaelland atağında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Danimarka ekibinde kaldı. Ceza sahasında topu önüne alan Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri buldu.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.
39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-0.
55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi: 3-1.
62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağ kenardan topu sürerek ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top, oyun sahasına döndü.
81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 78 Szymanski), Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 İsmail Yüksek), King (Dk. 87 Tadic), Kent (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 69 Umut Nayir)
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen (Dk. 68 Barslund), Kian Hansen, Nagalo (Dk. 68 Jensen-Abbew), Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles (Dk. 46 Svensson), Osman (Dk. 46 Rasmussen), Schjelderup (Dk. 85 Zidan Sertdemir), Ingvartsen
Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi, Dk. 47 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 55 Villadsen (Nordsjaelland)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande, Dk. 89 Svensson (Nordsjaelland), Dk. 66 Fred (Fenerbahçe)