Fenerbahçe, Enzo Copetti'ye talip oldu

Transfer döneminde bir forveti daha kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.



Arjantin basını, Racing Club'ın 26 yaşındaki golcüsü Enzo Copetti'ye Fenerbahçe'nin ilgisini yazdı. Henüz resmi teklifin yapılmamasına rağmen Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu Avrupa'ya arenasına çıkaracak en yakın kulüp olduğunun belirtildiği haberlere göre Udinese, Napoli, Villarreal ve Olympique Marsilya'nın da Copetti'yle ilgilenenler arasında olduğu kaydedildi.



Fenerbahçe'nin bir kaç aydır Güney Amerika'da golcü arayışında olduğunun belirtildiği haberlere göre sarı lacivertlilerin Copetti'nin beğenildiği ve yakında resmi teklifin yapılacağı belirtildi. Arjantinli golcünün bonservisi için ise 10 milyon euroya yakın bir bedelin Racing'den satın almaya yeteceği konusunda da bilgi verildi.



Arjantin Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol 1 asist yapan Copetti, 1,80 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Zaman zaman sağ kanatta da görev yapan golcü oyuncunun kulübüyle sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.





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