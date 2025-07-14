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Fenerbahçe, Elena Gracinda Santos'u renklerine bağladı

Fenerbahçe arsaVev, Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 14 Temmuz 2025 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 22:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Elena Gracinda Santos'u renklerine bağladı
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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