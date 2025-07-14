Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe, Elena Gracinda Santos'u renklerine bağladı
Fenerbahçe arsaVev, Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç: Ayrılık!
-
9
Beşiktaş'ta Depay gelişmesi
-
8
Beşiktaş'ta Sancho bombası
-
7
Fenerbahçe'de transfer stratejisi belli oldu!
-
6
Osimhen için yeni gelişme!
-
5
İşte Fenerbahçe'nin Portekiz kadrosu
-
4
Luis Enrique çıldırdı! Chelsea'li futbolcuya saldırdı
-
3
Osimhen transferinde yeni gelişme!
-
2
Galatasaray'da Berkan kararı
-
1
Galatasaray'dan Osimhen için banka teminatı!
- 22:28 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi
- 22:27 Sarıyer, sol beke takviye yaptı: Eşref Korkmazoğlu
- 22:25 Fenerbahçe, Peritan Bozdağ'ı renklerine bağladı
- 22:22 Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile nikah tazeledi!
- 22:16 Sivasspor'dan transfer açıklaması!
- 22:04 Fenerbahçe, Elena Gracinda Santos'u renklerine bağladı
- 22:01 TSK Muaythai Milli Takımı'ndan dünya ikinciliği!
- 21:56 Gaziantep FK, Kevin Rodrigues'i açıkladı!
- 21:56 Milan, Luka Modric'i kadrosuna kattı
- 21:52 Konyaspor, ilk hazırlık maçında galip!
- 21:32 Beşiktaş, transferi duyurdu: Kyle Walker-Peters
- 21:19 Al Nassr, Jorge Jesus'u açıkladı!
- 21:12 Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü böyle duyurdu!
- 20:40 PSG'den Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!
- 20:13 Paris FC'den Batista Mendy atağı!
- 19:50 Orkun Kökçü, Avusturya kampına katıldı!
- 19:32 TFF'den formalarda değişiklik kararı!
- 19:12 Fenerbahçe, kamp için Portekiz'de!
- 18:56 Türkiye, Çocuklar Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda ikinci oldu!
- 18:37 Osimhen transferinde yeni gelişme!
- 18:35 Bahçeşehir Koleji, Matt Mitchell'i açıkladı
- 18:30 Boluspor, Akanbi ile imzaladı!
- 18:21 Boluspor'da Mustafa Er dönemi!
- 18:13 Arsenal'in yeni gündemi: Eberechi Eze
- 17:54 Liverpool'dan Mateta hamlesi!
- 17:53 Johan Bakayoko, RB Leipzig ile anlaştı!
- 17:36 Galatasaray, Leroy Sane'nin lisansını çıkardı!
- 17:29 Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı!
- 17:11 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile anlaştı
- 16:59 Kerem Kazaz, Kapadokya Rallisi'ni birincilikle tamamladı
- 16:50 Barcelona, Bryan Zaragoza'yı takipte
- 16:34 3. Lig futbolcuları: "Bu kural değişmeli!"
- 16:30 Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti!
- 16:00 Beşiktaş, Mehdi Taremi için favori aday!
- 15:53 Aziz Fall'a pasaport şoku
- 15:49 Nicolo Zaniolo'ya para cezası!
- 15:36 Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı
- 15:34 Okan Buruk'un favorisi: Enzo Millot
- 15:15 Miha Zajc anlaştı: Fenerbahçe bekleniyor!
- 15:11 Arda Turan'dan Eyüpspor ve Shaktar Donetsk açıklaması!
- 15:06 Clippers ve Suns, CP3 konusunda kararsız
- 15:03 "Tatum, Lillard'ı Celtics'e ikna etmeye çalışıyor" iddiası
- 15:02 Looney: "Warriors bana güvenmedi, ben de kontrolü elime almak istedim"
- 15:01 Stevens: "Tatum gayet iyi görünüyor, hedef yine şampiyonluk"
- 15:00 Bucks başkanı Feigin: "Giannis ile ilişkimiz iyi bir noktada"
- 14:55 Beşiktaş, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı
- 14:54 Galatasaray'dan Osimhen için banka teminatı!
- 14:49 Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transfer etti
- 14:46 Voleybolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri yarın belli olacak
- 14:31 Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor
- 14:27 Türkiye şampiyonu milli atlet Muhammed Miraç'ın hedefi EYOF'ta şampiyonluk
- 14:25 Orkun Kökçü kamp yolunda
- 14:25 Jhon Arias, Wolves yolunda!
- 14:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak
- 14:07 Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması
- 14:05 Geçirdiği 4 ameliyata rağmen judodan kopmayan milli sporcunun hedefi olimpiyatlar
- 14:03 Beşiktaş'tan Jadon Sancho yanıtı!
- 14:01 Baba acısıyla başladığı atletizmde madalyalara koşuyor
- 13:54 Anadolu Efes, Nick Weiler-Babb'ı kadrosuna kattı
- 13:47 Somaspor yeni stat için geri sayımda
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL