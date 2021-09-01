Fenerbahçe'den Serge Aurier atağı!

Fenerbahçe, Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'ye teklif sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Serge Aurier atağı!
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01 Eylül 2021 22:31
Fenerbahçe, Tottenham ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Serge Aurier ile ilgileniyor.

Football365 Africa'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Serge Aurier ile temasa geçen ilk kulüp oldu. 28 yaşındaki Fildişili sağ bek için Fenerbahçe'nin çok istekli olduğu ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.

Kariyerinde Toulouse, Paris Saint-Germain ve Tottenham formalarını terleten Serge Aurier, transferin son gününde Tottenham ile yollarını ayırmıştı.

Kariyerinde 326 resmi maça çıkan Serge Aurier, 21 gol atıp 45 asist yaptı. Fildişili oyuncu, geçen sezon ise 27 maçta forma giyip 2 gol ve 3 asistle oynadı.


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