Fenerbahçe'nin sezon başından Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho ile ters düşmüştü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kadroya alınmamasına tepki gösteren Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Jose Mourinho'yu eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.
"İLLEGAL ŞEKİLDE DATA PAYLAŞTI"
Portekizli teknik adam ise Saint-Maximin'in paylaşımları sonrası yaptığı açıklamada, "Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maç öncesinde taktiksel bir antrenman yaptık. Bu idmanda en fazla koşan kişi bendim. Eğitim amaçlı bir egzersizdi. Fiziksel anlamda düşük bir antrenmandı. Aynı gün Maximin bireysel bir çalışma yaptı. Böyle bir çalışma yapınca datalarda herkese göre daha fazla antrenman yüküne sahip olması normal. Ama birlikte çalıştığı insanların, bu iç bilgileri sizlerle paylaşması illegal ve bu yapılan da manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre Fransız futbolcu hatasını anladı ve özür diledi. Takımla antrenmanlara çıkan Saint-Maximin'in hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.
BODRUM KARŞISINDA SAHADA OLABİLİR
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı mücadelede sahada olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Kadroya alınmamasına tepki gösteren Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Jose Mourinho'yu eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.
"İLLEGAL ŞEKİLDE DATA PAYLAŞTI"
Portekizli teknik adam ise Saint-Maximin'in paylaşımları sonrası yaptığı açıklamada, "Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maç öncesinde taktiksel bir antrenman yaptık. Bu idmanda en fazla koşan kişi bendim. Eğitim amaçlı bir egzersizdi. Fiziksel anlamda düşük bir antrenmandı. Aynı gün Maximin bireysel bir çalışma yaptı. Böyle bir çalışma yapınca datalarda herkese göre daha fazla antrenman yüküne sahip olması normal. Ama birlikte çalıştığı insanların, bu iç bilgileri sizlerle paylaşması illegal ve bu yapılan da manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre Fransız futbolcu hatasını anladı ve özür diledi. Takımla antrenmanlara çıkan Saint-Maximin'in hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.
BODRUM KARŞISINDA SAHADA OLABİLİR
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı mücadelede sahada olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.