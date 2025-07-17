Fenerbahçe'den Kang-in Lee atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio için görüşmeler yürüttüğü Paris Saint Germain'in yıldızı için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kang-in Lee için Paris Saint-Germain'e kiralama önerisi sundu.
Güney Koreli oyuncuyu Real Mallorca'dan 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosunda katan Fransız ekibi, oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz PSG forması ile toplam 49 maçta süre bulan Lee, 7 gol, 6 asist kaydetti.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kang-in Lee için Paris Saint-Germain'e kiralama önerisi sundu.
Güney Koreli oyuncuyu Real Mallorca'dan 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosunda katan Fransız ekibi, oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz PSG forması ile toplam 49 maçta süre bulan Lee, 7 gol, 6 asist kaydetti.