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16 Temmuz
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Fenerbahçe'den Kang-in Lee atağı!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee için kiralama önerisi sundu. Fransız ekibi, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Kang-in Lee atağı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio için görüşmeler yürüttüğü Paris Saint Germain'in yıldızı için harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kang-in Lee için Paris Saint-Germain'e kiralama önerisi sundu.

Güney Koreli oyuncuyu Real Mallorca'dan 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosunda katan Fransız ekibi, oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz PSG forması ile toplam 49 maçta süre bulan Lee, 7 gol, 6 asist kaydetti.

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