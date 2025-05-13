Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda radikal bir değişime hazırlanıyor.



Performansı tartışma konusu olan Dominik Livakovic için ayrılık kapıda.



Hırvat kalecinin yerine ise dünya futbolunun tanınmış isimlerinden David De Gea'nın gündeme geldi.



10 MİLYON EURO ALTI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYECEK



Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşmesi devam eden Livakovic'i satış listesine koydu. Fenerbahçe yönetimi, Hırvat eldiveni 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmüyor.



La Liga'dan iki kulübün Livakovic için devreye girdiği ve oyuncunun da İspanya'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesinde Livakovic'in olası ayrılığı durumunda kaleye düşünülen isim ise büyük yankı uyandıracak cinsten.



BİR DÖNEM AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ KALECİLERİ ARASINDAYDI



Sarı-lacivertlilerin radarında, bir dönem Manchester United ile Avrupa'nın en değerli kalecilerinden biri haline gelen David De Gea bulunuyor.



1 YILLIK OPSİYON MADDESİ MEVCUT



Şu anda Fiorentina ile sezonu geçiren 34 yaşındaki İspanyol file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak De Gea'nın kulübüyle 1 yıllık opsiyon maddesi de mevcut.



UZUN SÜREDİR TÜRKİYE'DEN TALİPLERİ VARDI



2018 yılında 70 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak kariyer zirvesine çıkan De Gea, uzun süredir Türkiye'den ciddi bir ilgi görüyordu.



Fenerbahçe'nin De Gea ile temasa geçmesi ve şartları değerlendirmesi bekleniyor.



