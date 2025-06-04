Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.
BISSOUMA'YA KİRALIK HAMLE
Sarı-lacivertliler, orta sahaya güçlü hamle yapmak amacıyla Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Malili Yves Bissouma'yı listesine aldı. Fenerbahçe, yıldız orta saha için kulübüne satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.
OYUNCU TRANSFERE OLUMLU
Fenerbahçe yönetimi, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferi için oyuncunun menajeriyle doğrudan temas kurarak süreci hızlandırdı. Malili futbolcunun da Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya olumlu yaklaştığı bildiriliyor.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Fenerbahçe, kiralık anlaşma süresi ve satın alma opsiyonu konusunda esneklik gösterirken; İngiliz ekibi, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta 2.514 dakika süre bulan Malili orta saha, 2 gol kaydetti.
BISSOUMA'YA KİRALIK HAMLE
Sarı-lacivertliler, orta sahaya güçlü hamle yapmak amacıyla Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Malili Yves Bissouma'yı listesine aldı. Fenerbahçe, yıldız orta saha için kulübüne satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.
OYUNCU TRANSFERE OLUMLU
Fenerbahçe yönetimi, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferi için oyuncunun menajeriyle doğrudan temas kurarak süreci hızlandırdı. Malili futbolcunun da Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya olumlu yaklaştığı bildiriliyor.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Fenerbahçe, kiralık anlaşma süresi ve satın alma opsiyonu konusunda esneklik gösterirken; İngiliz ekibi, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta 2.514 dakika süre bulan Malili orta saha, 2 gol kaydetti.
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