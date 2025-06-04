Fenerbahçe'den Bissouma operasyonu!

Fenerbahçe, orta saha transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Hedefte Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Yves Bissouma bulunuyor.

calendar 04 Haziran 2025 08:09
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Bissouma operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

BISSOUMA'YA KİRALIK HAMLE

Sarı-lacivertliler, orta sahaya güçlü hamle yapmak amacıyla Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Malili Yves Bissouma'yı listesine aldı. Fenerbahçe, yıldız orta saha için kulübüne satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.


OYUNCU TRANSFERE OLUMLU

Fenerbahçe yönetimi, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferi için oyuncunun menajeriyle doğrudan temas kurarak süreci hızlandırdı. Malili futbolcunun da Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya olumlu yaklaştığı bildiriliyor.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Fenerbahçe, kiralık anlaşma süresi ve satın alma opsiyonu konusunda esneklik gösterirken; İngiliz ekibi, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 44 maçta 2.514 dakika süre bulan Malili orta saha, 2 gol kaydetti. 

 



HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.