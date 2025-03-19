Fenerbahçe'de yeni sezon toplantısı!

Fenerbahçe'de yönetim ile Mourinho arasında yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni sezon toplantısı!
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19 Mart 2025 09:32
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:58
Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına hız verdi.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yoluna devam etme kararı alırken, kadro planlaması için çalışmalar başladı.

KALANLAR VE GİDENLER BELİRLENECEK

Yeni sezon öncesinde Mourinho ve yönetim arasında kapsamlı bir fikir alışverişi yapılacak. Takımdan ayrılacak ve kadroda tutulacak oyuncular üzerinde değerlendirmeler sürerken, teknik ekibin planlaması doğrultusunda hamleler gerçekleştirilecek.

ÜÇLÜYE DEVAM

Jose Mourinho'nun mevcut sisteminden memnun olduğu ve gelecek sezonda da üçlü savunma düzenini sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın bu yapıya uygun yeni transferler istediği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetim transfer listesini netleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Liste kesinleştikten sonra Fenerbahçe yönetiminin, hedefteki isimlerle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. 

 
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