Fenerbahçe'de tek deplasman galibiyeti Zeki Murat Göle'den!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
TEK GALİBİYET ZEKİ MURAT GÖLE'DEN
Fenerbahçe, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Zeki Murat Göle yönetiminde sarı-lacivertliler, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon görev yapan diğer iki teknik adam Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, oynadıkları 3 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.
Portekizli teknik adam, Feyenoord, Benfica ve Göztepe deplasmanlarında galibiyet elde edemezken, İtalyan teknik adam Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarından 3 puan çıkartamadı.
TEK GALİBİYET ZEKİ MURAT GÖLE'DEN
Fenerbahçe, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Zeki Murat Göle yönetiminde sarı-lacivertliler, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon görev yapan diğer iki teknik adam Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, oynadıkları 3 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.
Portekizli teknik adam, Feyenoord, Benfica ve Göztepe deplasmanlarında galibiyet elde edemezken, İtalyan teknik adam Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarından 3 puan çıkartamadı.