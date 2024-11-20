Fenerbahçe'nin sezon başındaki oyun anlayışıyla bugünün sistemi farklı olunca bu durum transfere de yansıdı. Anderson Talisca bu nedenle ön plana çıktı.
Sarı-lacivertliler sezona başlarken daha defansif bir oyunu tercih etmişti. Rakibin üzerine gitmenin savunmasında çok fazla boşluklar oluşturması sebebiyle ikinci bölge oyunu daha çok kullanılmıştı. Ancak bu duruma hem takım hem de taraftarlar tam olarak alışamadı. Özellikle sonuç alınamayan maçlar sonrası eleştiri daha fazla oldu.
Bu nedenle Manchester United maçıyla birlikte daha önde oynayan bir Fenerbahçe ortaya çıkamaya başladı. Bu durum, transfer çalışmalarına da yansıdı.
Sezon başı teknik heyet tarafından Talisca transferi sistem sebebiyle veto edilmişti. Szymanski'yi göklere çıkaran Mourinho, elinde bu futbolcudan üç tane olsa orta sahayı üç Szymanski ile oluşturabileceğini ifade etmişti.
Fakat değişen oyunda Talisca tarzı bir isim de katkı sağlayabilecek. Yönetim de bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu gelmek istiyor. Ancak kulübü ile ilgili olan bonservis konusu çözülmüş değil. Oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan Al Nassr Kulübü'ne az bir bonservis bedeli vererek bu iş bitirilmek isteniyor.
TEK BAŞINA MAÇI ÇÖZEBİLECEK BİR OYUNCU
Zaten güçlü bir kadrosu bulunan sarı-lacivertliler, bireysel yetenek anlamında bu tipte bir oyuncusu bulunmuyor. Tadiç yeteneğinin yanı sıra iyi bir takım oyuncusu. Talisca ise sistem ve oyun kilitlendiğinde bireysel yeteneği ile tek başına maçı çözebilecek bir oyuncu... Aynı zamanda tribünlere de heyecan katacak bir isim olacak.
Sarı-lacivertliler sezona başlarken daha defansif bir oyunu tercih etmişti. Rakibin üzerine gitmenin savunmasında çok fazla boşluklar oluşturması sebebiyle ikinci bölge oyunu daha çok kullanılmıştı. Ancak bu duruma hem takım hem de taraftarlar tam olarak alışamadı. Özellikle sonuç alınamayan maçlar sonrası eleştiri daha fazla oldu.
Bu nedenle Manchester United maçıyla birlikte daha önde oynayan bir Fenerbahçe ortaya çıkamaya başladı. Bu durum, transfer çalışmalarına da yansıdı.
Sezon başı teknik heyet tarafından Talisca transferi sistem sebebiyle veto edilmişti. Szymanski'yi göklere çıkaran Mourinho, elinde bu futbolcudan üç tane olsa orta sahayı üç Szymanski ile oluşturabileceğini ifade etmişti.
Fakat değişen oyunda Talisca tarzı bir isim de katkı sağlayabilecek. Yönetim de bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu gelmek istiyor. Ancak kulübü ile ilgili olan bonservis konusu çözülmüş değil. Oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan Al Nassr Kulübü'ne az bir bonservis bedeli vererek bu iş bitirilmek isteniyor.
TEK BAŞINA MAÇI ÇÖZEBİLECEK BİR OYUNCU
Zaten güçlü bir kadrosu bulunan sarı-lacivertliler, bireysel yetenek anlamında bu tipte bir oyuncusu bulunmuyor. Tadiç yeteneğinin yanı sıra iyi bir takım oyuncusu. Talisca ise sistem ve oyun kilitlendiğinde bireysel yeteneği ile tek başına maçı çözebilecek bir oyuncu... Aynı zamanda tribünlere de heyecan katacak bir isim olacak.